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Мбаппе та Голанд на вершині - стали відомі рейтинги футболістів у EA Sports FC 27

Київ • УНН

 • 406 перегляди

У новій частині EA Sports FC 27 лише Мбаппе та Голанд мають рейтинг 91. Салах вибув з топ-27, а Олісе отримав найбільший апгрейд.

Мбаппе та Голанд на вершині - стали відомі рейтинги футболістів у EA Sports FC 27

EA Sports офіційно представила рейтинги найкращих футболістів у новій частині популярного футбольного симулятора  EA Sports FC 27. Найбільші рейтинги отримали форвард "Реалу" Кіліан Мбаппе та форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд. Про це передає УНН з посиланням на розробників. 

Деталі 

У новій частині лише два гравці отримали рейтинг 91, тоді як у минулій частині таких футболістів було троє: форвард "Реалу" Кіліан Мбаппе та форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд. 

Натомість Алексія Путеллас із жіночої "Барселони" зберегла своє лідерство у жіночому рейтингу. 

Зазначимо, що вінгер "Ліверпуля" Мохамед Салах, який став одноклубником Руслана Маліновського по "Трабзонспор", у минулій частині мав рейтинг 91, а у майбутній частині, навіть, не потрапив до топ-27. 

Найбільший апгрейд (+4) у новій частині отримав вінгер "Баварії" Майкл Олісе, рейтинг якого буде 90. 

Дві гравчині, що помітно піднялися в жіночому рейтингу - Юї Хасегава з "Манчестер Сіті" та Ханна Гемптон з "Челсі" - також покращили свій загальний рейтинг (OVR) на 3 пункти.

Рейтинг 90 мають: Родрі з "Мансіті", гравці "ПСЖ" Усман Дембеле, Вітінья (+1), Гаррі Кейн Кейн (+1) з "Баварії" та гравці "Барселони" Педрі з "Барселони" (+1) та Ламін Ямаль (+1), а також гравці "Реалу" - Тібо Куртуа (+1) та Джуд Беллінгем. 

Далі розташувалися гравці із рейтингом 89: Габріель з "Арсеналу" (+1), Джанлуїджі Доннарумма з "Мансіті", Бруно Фернандеш з "Манчестер Юнайтед" (+2), Ліонель Мессі, який дав апгрейд +3, троє гравців "ПСЖ" - Хвіча Кварацхелія (+2), Нуну Мендеш (+3) та Вільям Пачо (+3), а також Вінісіус Жуніор з "Реалу". 

Замикають топ-27 гравців з рейтингом 88: Ян Облак з "Атлетико", гравці "Арсеналу" - Деклан Райс (+2) та Вільям Саліба (+2), Вірджил ван Дейк з "Ліверпуля", який отримав даунгрейд (-2), два гравці "ПСЖ" - Ашраф Хакімі (-1) та Жоау Невеш (+3), а також двоє гравців "Баварії" - Джошуа Кімміх (-1) та Луїз Діаз (+3). 

Зазначимо, що Кріштіану Роналду, який у минулій частині мав рейтинг 85, не потрапив до списку найрейтинговіших футболістів гри.

Нагадаємо 

Форвард збірної Франції та мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе став обличчям нової серії футбольного симулятора EA Sports FC 27, який вийде у вересні. 

Компанія Electronic Arts показала реліз нової серії EA Sports FC 27, де були представлені нові механіки гри, нові режими, а також вперше за декілька років анонсовано повернення футбольного клубу "Річмонд" разом із жіночою командою на чолі з легендарним Теддом Лассо та повернення Алекса Хантера. 

Павло Башинський

Спорт