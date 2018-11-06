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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107569 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115165 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153254 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146947 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137639 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128763 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172982 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118123 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

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Почти две сотни мертвых чаек нашли под Тернополем

Киев  •  УНН

 • 11002 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На территории пруда в Тернопольской области нашли 178 мертвых чаек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в области, передает УНН.

"На территории пруда со стороны канавы (с.Белая) обнаружена гибель птицы в количестве 178 трупов. Специалистами экоинспекции идентифицировано патматериал, что указывает на птицу – серебристая чайка, которая является большой перелетной птицей, семьи Мартыновых", – говорится в сообщении.

Специалисты отобрали для лабораторного исследования на бак инфекцию или отравление погибших птиц.

"По предварительным результатам, исследования показывают на выраженные изменения тканей и органов, которые характерны при отравлении. Более подробная информация будет известна после проведения всех исследований", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того, для исключения различной инфекции у погибших птиц, а именно высокопатогенного гриппа птицы на территории города Тернополя и для недопущения распространения заболевания среди пернатых, патматериал погибших птиц отправили на вирусологическое исследование в Киев, в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно санитарной экспертизы.

Напомним, в порту Черноморская задержали груз с живыми овцами. Сотни животных провели без еды и воды две недели. Как сообщали в Госпродпотребслужбе, овец задержали из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней, животных планировали утилизировать.

В ночь на 27 октября фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не давали вывезти животных, которых "Госпродпотребслужба решила сжечь живьем". На Гайсинский таможне груз с овцами растаможили. Фура со скотом направилась в Тульчин, где живых овец осмотрели ветеринары, а мертвых должны были утилизировать.

По предварительным результатам исследований, у овец опасных болезней не нашли.

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