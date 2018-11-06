Почти две сотни мертвых чаек нашли под Тернополем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На территории пруда в Тернопольской области нашли 178 мертвых чаек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в области, передает УНН.
"На территории пруда со стороны канавы (с.Белая) обнаружена гибель птицы в количестве 178 трупов. Специалистами экоинспекции идентифицировано патматериал, что указывает на птицу – серебристая чайка, которая является большой перелетной птицей, семьи Мартыновых", – говорится в сообщении.
Специалисты отобрали для лабораторного исследования на бак инфекцию или отравление погибших птиц.
"По предварительным результатам, исследования показывают на выраженные изменения тканей и органов, которые характерны при отравлении. Более подробная информация будет известна после проведения всех исследований", – отметили в Госпродпотребслужбе.
Кроме того, для исключения различной инфекции у погибших птиц, а именно высокопатогенного гриппа птицы на территории города Тернополя и для недопущения распространения заболевания среди пернатых, патматериал погибших птиц отправили на вирусологическое исследование в Киев, в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно санитарной экспертизы.
Напомним, в порту Черноморская задержали груз с живыми овцами. Сотни животных провели без еды и воды две недели. Как сообщали в Госпродпотребслужбе, овец задержали из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней, животных планировали утилизировать.
В ночь на 27 октября фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не давали вывезти животных, которых "Госпродпотребслужба решила сжечь живьем". На Гайсинский таможне груз с овцами растаможили. Фура со скотом направилась в Тульчин, где живых овец осмотрели ветеринары, а мертвых должны были утилизировать.
По предварительным результатам исследований, у овец опасных болезней не нашли.