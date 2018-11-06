Майже дві сотні мертвих чайок знайшли під Тернополем
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На території ставку у Тернопільській області знайшли 178 мертвих чайок. Про це повідомила прес-служба ГУ Держпродспоживслужби в області, передає УНН.
"На території ставу зі сторони канави (с.Біла) виявлено загибель птиці в кількості 178 трупів. Спеціалістами екоінспекції ідентифіковано патматеріал, що вказує на птицю – мартин сріблястий, який є великим перелітним птахом, родини Мартинових", – йдеться в повідомленні.
Фахівці відібрали для лабораторного дослідження на бак інфекцію чи отруєння загиблих птахів.
"За попередніми результатами, дослідження вказують на вираженні зміни тканин і органів, що характерне при отруєнні. Більш детальна інформація буде відома після проведення усіх досліджень", – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Крім того, для виключення різної інфекції у загиблих птахів, а саме високопатогенного грипу птиці на території міста Тернополя та для недопущення розповсюдження захворювання серед пернатих, патматеріал загиблих птахів відправили на вірусологічне дослідження до Києва, в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
Нагадаємо, у порту Чорноморська затримали вантаж із живими вівцями. Сотні тварин провели без їжі і води два тижні. Як повідомляли у Держпродспоживслужбі, овець затримали через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб, тварин планували утилізувати.
У ніч на 27 жовтня фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не давали вивезти тварин, яких "Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем". На Гайсинській митниці вантаж із вівцями розмитнили. Фура з худобою направилася до Тульчина, де живих овець оглянули ветеринари, а мертвих мали утилізувати.
За попередніми результатами досліджень, в овець небезпечних хвороб не знайшли.