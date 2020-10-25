Почти 80% избирательных участков открылись вовремя - ОПОРА

“Подавляющее большинство избирательных участков (79,9%) открылись вовремя, в строго определенной законом временной промежуток. Вместе с тем, 19% УИК начали голосования ранее 8:00. В 2015 году таких УИК было 15% в пределах всей Украины. В целом же в первые часы голосования наблюдатели свободно и беспрепятственно могут вести наблюдение находясь в помещениях участковых избирательных комиссий. Вместе с тем, на 3% УИК у наблюдателей возникали трудности в ведении наблюдения и слежения за всеми процедурами голосования”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что избирательные комиссии в обычном режиме начали свою работу и общественными наблюдателями не было зафиксировано критических проблем с посещаемостью заседаний и организацией процесса голосования.

“Только на 1,4% УИК вовремя не был собран кворум на утреннем заседании. 7% участковых избирательных комиссий не обеспечили ведение протокола утреннего заседания. На последних очередных местных выборах такое процедурное нарушение случалось так же часто (6,5% УИК)”, — отмечается в сообщении.

Напомним, председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что нынешние местные выборы одни из самых сложных в истории Украины.