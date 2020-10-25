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Майже 80% виборчих дільниць відкрилися вчасно - ОПОРА

Майже 80% виборчих дільниць відкрилися вчасно - ОПОРА

Київ • УНН

 • 10316 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні переважна більшість виборчих дільниць, тобто 79,9% відкрилися вчасно. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПОРА.

“Переважна більшість виборчих дільниць (79,9%) відкрилися вчасно, у чітко визначеній законом часовий проміжок. Разом з тим, 19% ДВК розпочали голосування раніше 8:00. В 2015 році таких ДВК було 15% в межах усієї України. В цілому ж в перші години голосування спостерігачі вільно і безперешкодно можуть вести спостереження знаходячись в приміщеннях дільничних виборчих комісій. Разом з тим, на 3% ДВК у спостерігачів виникали труднощі у веденні спостереження і слідкуванні за усіма процедурами голосування”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що виборчі комісії в звичному режимі розпочали свою роботу і громадськими спостерігачами не було зафіксовано критичних проблем з відвідуваністю засідань та організацією процесу голосування.

“Лише на 1,4% ДВК вчасно не було зібрано кворум на ранковому засіданні. 7% дільничних виборчих комісій не забезпечили ведення протоколу ранкового засідання. На останніх чергових місцевих виборах таке процедурне порушення траплялося так само часто (6,5% ДВК)”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, голова ЦВК Олег Діденко заявив, що цьогорічні місцеві вибори одні з найскладніших в історії України.

Українські Національні Новини

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