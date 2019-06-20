Почти 60% украинцев планируют принять участие в голосовании 21 июля

Согласно результатам исследования, 58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, а 27% отметили, что скорее всего будут голосовать.

Еще 4% опрошенных заявили, что скорее всего не будут участвовать в голосовании, а еще 7% однозначно не планируют голосовать. 3% опрошенных не определились с планами по участию в досрочных выборах.

Справка: данные основаны на результате социологического опроса Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром “Социальный мониторинг” населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face) в течение 7-10 июня 2019 г. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и регионом. Выборочная совокупность: 2001 респондент. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Напомним, согласно результатам предварительного соцопроса, обнародованным на прошлой неделе, участие в голосовании готовы были взять почти 70%.