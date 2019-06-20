Майже 60% українців планують взяти участь у голосуванні 21 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Майже 60% українців планують взяти участь у голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня. Відповідні дані оприлюднив Центр “Соціальний моніторинг”, передає УНН.
Згідно з результатами дослідження, 58% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року, а 27% зазначили, що швидше за все голосуватимуть.
Ще 4% опитаних заявили, що скоріше за все не братимуть участі в голосуванні, а ще 7% однозначно не планують голосувати. 3% опитаних не визначилися з планами щодо участі у дострокових виборах.
Довідка: наведені дані були отримані внаслідок соціологічного опитування Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка та Центром “Соціальний моніторинг” населення України від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) протягом 7-10 червня 2019 р. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту та регіоном. Вибіркова сукупність: 2001 респондент. Помилка репрезентативності дослідження: 2,3%.
Нагадаємо, згідно з результатами попереднього соцопитування, оприлюдненими на минулому тижні, участь у голосуванні готові були взяти майже 70%.