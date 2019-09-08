Почти 500 тыс. человек остались без света в Канаде из-за урагана "Дориан"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Около 500 тыс. потребителей канадских провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда остались без энергоснабжения с приходом урагана “Дориан”, который добрался до атлантического побережья Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает УНН.
По данным Национального метеобюро, стихия принесла ливни, сопровождающиеся сильным ветром с порывами до 43 м/с. Сообщается о сотнях поваленных деревьев и сорваных крышах домов в прибрежных районах региона. В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повалены большой строительный кран, который обрушился на строящийся дом. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.
Синоптики отмечают, что “Дориан” все еще считается ураганом второй степени из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает сейчас 15 м.
Минобороны Канады в субботу объявило, что в воскресенье для устранения последствий прохождения стихии направит в регион 700 военнослужащих.
Напомним, Трамп предложил размещать пострадавших от урагана жителей Багам на круизных лайнерах.