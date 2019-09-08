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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 95999 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107599 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114123 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121530 просмотра

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Почти 500 тыс. человек остались без света в Канаде из-за урагана "Дориан"

Почти 500 тыс. человек остались без света в Канаде из-за урагана "Дориан"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Около 500 тыс. потребителей канадских провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда остались без энергоснабжения с приходом урагана “Дориан”, который добрался до атлантического побережья Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает УНН.

По данным Национального метеобюро, стихия принесла ливни, сопровождающиеся сильным ветром с порывами до 43 м/с. Сообщается о сотнях поваленных деревьев и сорваных крышах домов в прибрежных районах региона. В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повалены большой строительный кран, который обрушился на строящийся дом. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.

Синоптики отмечают, что “Дориан” все еще считается ураганом второй степени из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает сейчас 15 м.

Минобороны Канады в субботу объявило, что в воскресенье для устранения последствий прохождения стихии направит в регион 700 военнослужащих.

Напомним, Трамп предложил размещать пострадавших от урагана жителей Багам на круизных лайнерах.

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