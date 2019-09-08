Майже 500 тис. людей залишилися без світла в Канаді через ураган "Доріан"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Близько 500 тис. споживачів канадських провінцій Нью-Брансвік, Нова Шотландія і Острів принца Едуарда залишилися без енергопостачання з приходом урагану “Доріан”, який дістався до атлантичного узбережжя Канади. Про це в суботу повідомив телеканал CTV, передає УНН.
За даними Національного метеобюро, стихія принесла зливи, які супроводжуються сильним вітром з поривами до 43 м/с. Повідомляється про сотні повалених дерев та зірвані дахи будинків в прибережних районах регіону. У Галіфаксі (провінція Нова Шотландія) поривами вітру повалено великий будівельний кран, який обрушився на споруджуваний будинок. Про жертви і постраждалих поки інформації не надходило.
Синоптики відзначають, що “Доріан” все ще вважається ураганом другого ступеня з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона. Висота хвиль на узбережжі при проходженні стихії сягає зараз 15 м.
Міноборони Канади в суботу оголосило, що в неділю для усунення наслідків проходження стихії направить в регіон 700 військовослужбовців.
Нагадаємо, Трамп запропонував розміщувати постраждалих від урагану жителів Багам на круїзних лайнерах.