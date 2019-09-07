Трамп запропонував розміщувати постраждалих від урагану жителів Багам на круїзних лайнерах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував надати притулок на круїзних лайнерах жителям Багамських островів, чиї будинки були зруйновані в результаті урагану “Доріан”. Про це американський лідер написав в п’ятницю на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
“Берегову охорону США, Федеральне агентство по врегулюванню надзвичайних ситуацій та інших, а також країни, які надають допомогу, попросили доставити людей з постраждалих районів Багамських островів в інші райони Багам, які не постраждали і в хорошому стані. Всі компанії, які володіють круїзними лайнерами і готові надати їх в якості стаціонарного житла і не тільки. Я впевнений, будуть оцінені”, — написав Трамп.
За даними телеканалу NBC, близько 70 тис. людей потребують допомоги на островах Абако і Великий Багама через удар стихії.
На Багамських островах, згідно з останніми даними влади, через ураган загинули не менше 43 осіб. Офіційні особи зазначають, що це не остаточна цифра. Близько 13 тис. будівель пошкоджено або зруйновано. Затоплено великі території.
У свою чергу, в США через ураган “Доріан” померли щонайменше п’ятеро людей.