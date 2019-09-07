Трамп предложил размещать пострадавших от урагана жителей Багам на круизных лайнерах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил предоставить убежище на круизных лайнерах жителям Багамских островов, чьи дома были разрушены в результате урагана “Дориан”. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Береговая охрана США, Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций и других, а также страны, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и в хорошем состоянии. Все компании, которые обладают круизными лайнерами и готовы предоставить их в качестве стационарного жилья и не только. Я уверен, будут оценены”, — написал Трамп.
По данным телеканала NBC, около 70 тыс. человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама-за удара стихии.
На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. зданий повреждены или разрушены. Затоплены обширные территории.
В свою очередь, в США из-за урагана “Дориан” умерли по меньшей мере пять человек.