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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106303 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119218 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110839 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117073 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123361 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп предложил размещать пострадавших от урагана жителей Багам на круизных лайнерах

Трамп предложил размещать пострадавших от урагана жителей Багам на круизных лайнерах

Киев  •  УНН

 • 8971 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил предоставить убежище на круизных лайнерах жителям Багамских островов, чьи дома были разрушены в результате урагана “Дориан”. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Береговая охрана США, Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций и других, а также страны, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и в хорошем состоянии. Все компании, которые обладают круизными лайнерами и готовы предоставить их в качестве стационарного жилья и не только. Я уверен, будут оценены”, — написал Трамп.

По данным телеканала NBC, около 70 тыс. человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама-за удара стихии.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. зданий повреждены или разрушены. Затоплены обширные территории.

В свою очередь, в США из-за урагана “Дориан” умерли по меньшей мере пять человек.

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