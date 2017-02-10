Почти 50 тыс. квартир Киева в феврале получат перерасчет за тепло
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В феврале почти 50 тысяч квартир в столичных домах, где есть возможность установить индивидуальные счетчики, получат перерасчет за отопление. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго, передает УНН.
"В феврале почти 50 тыс. квартир в домах, где есть техническая возможность установить индивидуальные счетчики (как правило, это новостройки), получат перерасчет за отопление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе стала очевидной проблема отсутствия четкого контроля за начислениями за отопление именно в домах, где часть жителей установила счетчики в квартирах, а часть - нет.
Так, в частности стало известно о случаях получения платежек по 9 тыс. грн за отопление.
В "Киевэнерго" рассказали, что провели контрольный съем показаний домов с квартирными счетчиками и проверили корректность начислений.
"Как результат - перерасчет ждет почти 50 тыс. квартир", - говорится в сообщении.
При этом в "Киевэнерго" отметили, что не везде перерасчет будет означать уменьшение декабрьского счета за отопление.
"В тех случаях, где мы обнаружили безответственность хозяина квартиры (счетчик установил, а показания не передает его), будет осуществлено доначисление по фактическим показаниям его прибора учета", - сообщили в компании.
Как сообщал УНН, киевлянам могут пересчитать некорректные платежки за тепло .