Майже 50 тис. квартир Києва у лютому отримають перерахунок за тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У лютому майже 50 тисяч квартир у столичних будинках, де є можливість встановити індивідуальні лічильники, отримають перерахунок за опалення. Про це повідомляє прес-служба Київенерго, передає УНН.
“У лютому майже 50 тис. квартир у будинках, де є технічна можливість встановити індивідуальні лічильники (як правило, це новобудови), отримають перерахунок за опалення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у січні стала очевидною проблема відсутності чіткого контролю за нарахуваннями за опалення саме у будинках, де частина мешканців встановила лічильники у квартирах, а частина — ні.
Так, зокрема стало відомо про випадки отримання платіжок по 9 тис. грн за опалення.
У “Київенерго” розповіли, що провели контрольний зйом показань будинків із квартирними лічильниками та перевірили коректність нарахувань.
“Як результат — перехунок чекає майже 50 тис. квартир”, — сказано у повідомленні.
При цьому у “Київенерго” наголосили, що не скрізь перерахунок означатиме зменшення грудневого рахунку за опалення.
“У тих випадках, де ми виявили безвідповідальність господаря квартири (лічильник встановив, а показання не передає), буде здійснене донарахування за фактичними показаннями його приладу обліку”, — повідомили у компанії.
Як повідомляв УНН, киянам можуть перерахувати некоректні платіжки за тепло.