Почти 45 млн американцев приняли участие в досрочных выборах в США

Отмечается, что около 44,9 млн граждан США досрочно приняли участие в выборах президента. Предполагается, что общее число досрочных голосов может достичь 50 млн, или 40% от ожидаемого общего количества тех, кто примет участие в голосовании.

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По словам профессора Университета Флориды Майкла МакДональда, "интерес к досрочным выборам оказался беспрецедентным в некоторых штатах".