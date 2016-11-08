Майже 45 млн американців взяло участь у дострокових виборах у США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Майже 45 млн американців проголосувало достроково на президентських виборах, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що близько 44,9 млн громадян США достроково взяли участь у виборах президента. Передбачається, що загальне число дострокових голосів може досягти 50 млн, або 40% від очікуваної загальної кількості тих, хто візьме участь у голосуванні.
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За словами професора Університету Флориди Майкла МакДональда, “інтерес до дострокових виборів виявився безпрецедентним в деяких штатах”.