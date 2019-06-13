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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 420 тысяч россиян в этом году пересекли украинскую границу

Киев • УНН

 • 18509 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Количество россиян, которые пересекли украинскую границу с начала текущего года, составляет почти 420 тысяч человек. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

Почти 420 тысяч россиян в этом году пересекли украинскую границу

"Всего с начала года украинскую границу пересекло почти 420 тысяч россиян", - сказал Слободян.

По его словам, разрешение на въезд предоставляют гражданам:

  • которые не принимали участия в войне против Украины;
  • этническим украинцам, имеющим паспорта РФ, поскольку длительное время проживают в Росиии;
  • гражданам, не имеющим конфликтов с украинским законодательством.

Как сообщал УНН, за неделю в Украину не пустили более 200 россиян.

Украинские Национальные Новости

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