Почти 420 тысяч россиян в этом году пересекли украинскую границу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Количество россиян, которые пересекли украинскую границу с начала текущего года, составляет почти 420 тысяч человек. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Всего с начала года украинскую границу пересекло почти 420 тысяч россиян", - сказал Слободян.
По его словам, разрешение на въезд предоставляют гражданам:
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- которые не принимали участия в войне против Украины;
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- этническим украинцам, имеющим паспорта РФ, поскольку длительное время проживают в Росиии;
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- гражданам, не имеющим конфликтов с украинским законодательством.
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Как сообщал УНН, за неделю в Украину не пустили более 200 россиян.