Майже 420 тисяч росіян цього року перетнули український кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Кількість росіян, які перетнули український кордон з початку поточного року, становить майже 420 тисяч осіб. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Загалом, з початку року, український кордон перетнуло майже 420 000 росіян", - сказав Слободян.
За його словами, дозвіл у в'їзді надають громадянам:
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- які не брали участі у війні проти України;
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- етнічним українцям, що мають паспорти РФ, оскільки тривалий час проживають в Росіїї;
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- громадянам, які не мають конфліктів з українським законодавством.
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Як повідомляв УНН, за тиждень в Україну не пустили понад 200 росіян.