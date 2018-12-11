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Почти 300 украинцев не пропустили в РФ

Киев • УНН

 • 18871 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Всего с начала введения военного положения на территории Российской Федерации не пропустили более 280 граждан Украины. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии корреспонденту УНН.

Почти 300 украинцев не пропустили в РФ

Отвечая на вопрос корреспондента, сколько граждан Украины не пропустили на территорию Российской Федерации советник председателя ГПСУ сказал: "Всего более 280".

Также, по словам Олега Слободяна за последние сутки не пропустили 17 украинцев на территорию Российской Федерации.

Напомним, на прошедшие сутки с начала действия военного положения работники Государственной пограничной службы (ГПС) не пустили в Украину 900 граждан Российской Федерации, в РФ из-за запрета российских пограничников за этот период не смогли попасть более 250 украинцев.

Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны.

Украинские Национальные Новости

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