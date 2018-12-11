Майже 300 українців не пропустили в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Загалом, з початку введення воєнного стану на територію Російської Федерації не пропустили понад 280 громадян України. Про це повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі кореспонденту УНН.
Відповідаючи на питання кореспондента, скільки громадян України не пропустили на територію Російської Федерації радник голови ДПСУ сказав: "Загалом понад 280".
Також, за словами Олега Слободяна за останню добу не пропустили 17 українців на територію Російської Федерації.
Нагадаємо, станом на минулу добу з початку дії воєнного стану працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 900 громадян Російської Федерації, в РФ через заборону російських прикордонників за цей період не змогли потрапити понад 250 українців.
Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком - здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон.