Почти 300 человек на прошлой неделе не пропустили через линию соприкосновения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На прошлой неделе 282 лицам было отказано в пропуске через линию соприкосновения в связи с отсутствием документов. Об этом сообщили на странице Facebook Штаба Операция объединенных сил, передает УНН.
"На прошлой неделе в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 309 500 граждан и 36,2 тысячи транспортных средств. Было отказано в пропуске через линию соприкосновения 282 лицам в связи с недостатками в документах, отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.
Пограничными нарядами было выявлено 31 паспортный документ Украины с признаками частичной подделки.
"Также пограничниками было оформлено 59 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации Российской Федерации вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, к административной ответственности в КПВВ на линии разграничения было привлечено 18 граждан за пересечение государственной границы Украины с РФ в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы.
Также материалы дел об административных правонарушениях составлено в отношении 3 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.
Напомним, через линию соприкосновения пытались провести камеры видеонаблюдения и автомобильный двигатель.