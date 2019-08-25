Майже 300 осіб минулого тижня не пропустили через лінію зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Минулого тижня 282 особам було відмовлено в пропуску через лінію зіткнення у зв’язку з відсутністю документів. Про це повідомили на сторінці Facebook Штабу Операція об'єднаних сил, передає УНН.
"Минулого тижня встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 309,5 тисяч громадян та 36,2 тисячі транспортних засобів. Було відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 282 особам у зв’язку з недоліками в документах, відсутністю необхідного переліку документів", - йдеться в повідомленні.
Прикордонними нарядами було виявлено 31 паспортний документ України з ознаками часткової підробки.
"Також прикордонниками було оформлено 59 внутрішньо-переміщених осіб, які через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації змушені були залишити місця свого постійного проживання та шукати кращого життя на контрольованій українською владою території", - йдеться в повідомленні.
Крім того, до адміністративної відповідальності в КПВВ на лінії розмежування було притягнуто 18 громадян за перетин державного кордон України з РФ в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.
Також матеріали справ про адміністративні правопорушення складено відносно 3 іноземців, які порушили правила перебування на території України.
Нагадаємо, через лінію зіткнення намагалися провести камери відеоспостереження та автомобільний двигун.