Через лінію зіткнення намагалися провезти камери відеоспостереження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Через лінію зіткнення намагалися провести камери відеоспостереження та автомобільний двигун. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Загалом учора, 24 серпня, прикордонники Донецького та Краматорського загонів в КПВВ “Гнутове” та “Мар’їнка” припинили три спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил.
“Зокрема через лінію зіткнення наші співвітчизники намагались перемістити прес для проклейки взуття, портативні камери відеоспостереження та двигун до легкового автомобіля на загальну суму близько 35,5 тисячі гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення та прийняття правового рішення”, — повідомили прикордонники.
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