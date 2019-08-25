Через линию соприкосновения пытались провезти камеры видеонаблюдения

В целом вчера, 24 августа, пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.

"В частности через линию соприкосновения наши соотечественники пытались переместить пресс для проклейки обуви, портативные камеры видеонаблюдения и двигатель для легкового автомобиля на общую сумму около 35,5 тысячи гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления и принятия правового решения", - сообщили пограничники.

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