Через линию соприкосновения пытались провезти камеры видеонаблюдения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Через линию соприкосновения пытались провести камеры видеонаблюдения и автомобильный двигатель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Администрации Государственной пограничной службы Украины.
В целом вчера, 24 августа, пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.
"В частности через линию соприкосновения наши соотечественники пытались переместить пресс для проклейки обуви, портативные камеры видеонаблюдения и двигатель для легкового автомобиля на общую сумму около 35,5 тысячи гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления и принятия правового решения", - сообщили пограничники.
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