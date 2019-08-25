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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39979 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118472 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129169 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120372 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124930 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127981 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152750 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Через линию соприкосновения пытались провезти камеры видеонаблюдения

Через линию соприкосновения пытались провезти камеры видеонаблюдения

Киев  •  УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Через линию соприкосновения пытались провести камеры видеонаблюдения и автомобильный двигатель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В целом вчера, 24 августа, пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.

"В частности через линию соприкосновения наши соотечественники пытались переместить пресс для проклейки обуви, портативные камеры видеонаблюдения и двигатель для легкового автомобиля на общую сумму около 35,5 тысячи гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления и принятия правового решения", - сообщили пограничники.

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Украинские Национальные Новости

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