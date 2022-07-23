Почти 24 тысячи защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на сегодняшний день почти 24 тысячи защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами за свою храбрость. 160 воинам присвоено звание Героя Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.
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"Миллионы наших людей приобщились к защите нашего государства. И искренне я им благодарен, каждому и каждой. Наша независимость – это наше достижение, общее. Победа будет общей. Обязательно будет! Знаю. Верю. Слава Украине! ", – сказал Зеленский.
Напомним
Зеленский отметил государственными наградами 180 участников боевых действий, 100 из них – посмертно.