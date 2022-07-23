КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на сегодняшний день почти 24 тысячи защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами за свою храбрость. 160 воинам присвоено звание Героя Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.