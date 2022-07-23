Майже 24 тисячі захисників і захисниць України відзначені державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на сьогодні майже 24 тисячі захисників і захисниць України відзначені державними нагородами за свою хоробрість. 160 воїнам присвоєно звання Героя України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Мільйони наших людей долучилися до захисту нашої держави. І щиро я їм вдячний, кожному й кожній. Наша незалежність – це наш здобуток, спільний. Перемога буде спільною. Обов'язково буде! Знаю. Вірю. Слава Україні!", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський відзначив державними нагородами 180 учасників бойових дій, 100 з них - посмертно.