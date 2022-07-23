КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на сьогодні майже 24 тисячі захисників і захисниць України відзначені державними нагородами за свою хоробрість. 160 воїнам присвоєно звання Героя України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.