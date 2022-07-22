Зеленський відзначив нагородами 180 захисників України, з них 100 - посмертно

Цитата

"Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за незалежність України! Вічна слава всім, хто воює за нашу державу! Слава Україні!", - зазначив він.

Доповнення

Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 28 тисяч.

Нагадаємо

Президент відзначив ще 186 військовослужбовців державними нагородами.