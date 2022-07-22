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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський відзначив нагородами 180 захисників України, з них 100 - посмертно

Зеленський відзначив нагородами 180 захисників України, з них 100 - посмертно

Київ • УНН

 • 160512 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 180 учасників бойових дій, 100 з них - посмертно. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за незалежність України! Вічна слава всім, хто воює за нашу державу! Слава Україні!", - зазначив він.

Доповнення 

Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 28 тисяч.

Нагадаємо 

Президент відзначив ще 186 військовослужбовців державними нагородами.

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