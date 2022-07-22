Зеленський відзначив нагородами 180 захисників України, з них 100 - посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 180 учасників бойових дій, 100 з них - посмертно. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за незалежність України! Вічна слава всім, хто воює за нашу державу! Слава Україні!", - зазначив він.
Доповнення
Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 28 тисяч.
Нагадаємо
Президент відзначив ще 186 військовослужбовців державними нагородами.