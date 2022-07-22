Зеленский отметил наградами 180 защитников Украины, из них 100 – посмертно

Цитата

"Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 180 участников боевых действий отмечены государственными наградами, из них 100 – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за независимость Украины! Вечная слава всем, кто воюет за наше государство! Слава Украине!", - отметил он.

Дополнение

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч.

Напомним

Президент отметил еще 186 военнослужащих государственными наградами.