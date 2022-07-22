Зеленский отметил наградами 180 защитников Украины, из них 100 – посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 180 участников боевых действий, 100 из них – посмертно. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает УНН.
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"Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 180 участников боевых действий отмечены государственными наградами, из них 100 – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за независимость Украины! Вечная слава всем, кто воюет за наше государство! Слава Украине!", - отметил он.
Дополнение
Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч.
Напомним
Президент отметил еще 186 военнослужащих государственными наградами.