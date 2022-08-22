Имущество "4 канала" депутата-изменника Ковалева передали в Госкино - заявление

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«Имущество ООО «ТРК «Интеррадио» - украинского информационно развлекательного телеканала «4канал», принадлежавшего депутату-изменнику Алексею Ковалеву, передано АРМА в распоряжение Государственного агентства Украины по вопросам кино. Таким образом, де-юре завершена законная процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства», - говорится в сообщении.

Детали

«Отныне информационный ресурс и имущество стоимостью более 18,5 млн грн будет работать на пользу Украины и будет усиливать влияние украинской позиции как в отечественном информационном пространстве, так и за рубежом», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передали арестованное имущество Ковалева более чем на 18,5 млн гривен, среди которого и телеканал "4 канал".

Контекст

В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева, в частности: доли фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, банковские счета и ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал".

В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство по нардепу Алексею Ковалеву, который после полномасштабного вторжения рф находится на временно захваченной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

3 мая 2022 года народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде.

В ходе расследования установили, что в начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданной оккупационной администрацией государства-агрессора – "правительстве Херсонской области".

6 июля ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

15 июля депутату-изменнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Также Ковалева объявили в розыск.