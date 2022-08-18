В АРМА передали телеканал депутата-зрадника Олексія Ковальова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. До Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передали арештоване майно колишнього депутата партії "Слуга Народу" Олексія Ковальова на понад 18,5 млн гривень, серед якого і телеканал "4 канал". Про це в Telegram повідомила пресслужба ДБР, інформує УНН.
Цитата
"Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора у стислі строки вдалося встановити та ініціювати передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно народного депутата України Олексія Ковальова. Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн гривень. 17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова, зокрема: частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, банківські рахунки і ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" – український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".
Нагадаємо
У квітні 2022 року працівники ДБР відкрили кримінальне провадження щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення росії перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.
Під час розслідування встановили, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – "уряді Херсонської області".
6 липня йому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
15 липня депутату-зраднику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Також Ковальова оголосили в розшук.