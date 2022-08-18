В АРМА передали телеканал депутата-предателя Алексея Ковалева

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 1336 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 18452 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 55610 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 97185 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 131924 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 130314 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 282988 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136555 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123172 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 382302 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 6788 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 10925 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 5200 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 15114 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 14994 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 1362 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 282997 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 303891 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 382305 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 358396 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 2294 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81568 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115050 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134660 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173321 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В АРМА передали телеканал депутата-предателя Алексея Ковалева

Киев • УНН

 • 153597 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передали арестованное имущество бывшего депутата партии "Слуга Народа" Алексея Ковалева более чем на 18,5 млн гривен, среди которого и телеканал "4 канал". Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГБР, информирует УНН.

В АРМА передали телеканал депутата-предателя Алексея Ковалева

Цитата

"Совместными усилиями Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора в сжатые сроки удалось установить и инициировать передачу в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество народного депутата Украины Алексея Ковалева. Общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн гривен. 17 августа арестованное имущество передано в управление АРМА", – говорится в сообщении.

Детали

В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-предателя Алексея Ковалева, в частности: доли фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, банковские счета и ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал ".

Напомним

В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения россии находится на временно захваченной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Во время расследования установили, что в начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора – "правительстве Херсонской области".

6 июля ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

15 июля депутату-предателю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Также Ковалева объявили в розыск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28