В АРМА передали телеканал депутата-предателя Алексея Ковалева

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"Совместными усилиями Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора в сжатые сроки удалось установить и инициировать передачу в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество народного депутата Украины Алексея Ковалева. Общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн гривен. 17 августа арестованное имущество передано в управление АРМА", – говорится в сообщении.

Детали

В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-предателя Алексея Ковалева, в частности: доли фигуранта в уставных капиталах трех юридических лиц, банковские счета и ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал ".

Напомним

В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения россии находится на временно захваченной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Во время расследования установили, что в начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора – "правительстве Херсонской области".

6 июля ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

15 июля депутату-предателю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Также Ковалева объявили в розыск.