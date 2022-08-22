Майно "4 каналу" депутата-зрадника Ковальова передали до Держкіно - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. До Державного агентства України з питань кіно передано майно «4 каналу» народного депутата Олексія Ковальова. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає УНН.
Цитата
«Майно ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» - українського інформаційно розважального телеканалу «4канал», що належав депутату-зраднику Олексію Ковальову, передано АРМА у розпорядження Державного агенства України з питань кіно. Таким чином де-юре завершено законну процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави», - йдеться в повідомленні.
Деталі
«Відтепер інформаційний ресурс та майно, вартістю у понад 18,5 млн грн буде працювати на користь України та посилюватиме вплив української позиції як у вітчизняному інформаційному просторі, так і за кордоном», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
До Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передали арештоване майно Ковальова на понад 18,5 млн гривень, серед якого і телеканал "4 канал".
Контекст
У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова, зокрема: частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, банківські рахунки і ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" – український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".
У квітні 2022 року працівники ДБР відкрили кримінальне провадження щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення росії перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.
3 травня 2022 року народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді.
Під час розслідування встановили, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – "уряді Херсонської області".
6 липня йому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
15 липня депутату-зраднику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Також Ковальова оголосили в розшук.