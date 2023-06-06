"Должны привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима" - глава СБУ отреагировал на подрыв плотины Каховской ГЭС

Детали

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ст. 441 (экоцид).

Цитата

“Подорвав плотину Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И оно обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений”, – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Сейчас следователи Службы безопасности вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел и Офиса Генерального прокурора проводят первоочередные следственные и процессуальные действия в Херсонской области.

Отдельно СБУ совместно с представителями Министерства энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов устанавливают детальные обстоятельства подрыва плотины врагом.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины вышло с заявлением по террористическому акту россии на Каховской ГЭС и инициирует ряд мер, в частности, созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН, а также призывает страны "Группы семи" и ЕС рассмотреть вопрос новых далеко идущих санкций против рф, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.