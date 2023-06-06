"Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму" - голова СБУ відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Україна має притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців, заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив російською окупаційною владою греблі Каховської ГЕС, пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Так, розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ст. 441 (екоцид).
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“Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів”, – заявив голова СБУ Василь Малюк.
Наразі слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.
Окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.
Доповнення
Міністерство закордонних справ України вийшло із заявою щодо терористичного акту росії на Каховській ГЕС і ініціює низку заходів, зокрема, скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН, а також закликає країни "Групи семи" та ЄС розглянути питання нових далекосяжних санкцій проти рф, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.