Имеет доступ к базе с 10 млрд фото: Украина начала использовать систему для распознавания лиц Clearview AI
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Минобороны Украины начало использовать систему распознавания лиц. Американский стартап Clearview AI предложил помощь в раскрытии российских нападающих, борьбе с дезинформацией и идентификации погибших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора компании Хоан Тон-Тхат, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Украина получила бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI по распознаванию лиц, что дает возможность, среди прочего, проверять людей на контрольно-пропускных пунктах. После того, как Россия вторглась в Украину, исполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тхат направил Киеву письмо с предложением своей помощи.
Также Clearview заявил, что не предлагал эту технологию в России, которая называет свои действия в Украине "спецоперацией".
Министерство обороны Украины пока не ответило изданию на запросы о комментарии.
Clearview AI имеет доступ к базе из 10 млрд фото, 2 из которых - из сети "ВКонтакте".
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