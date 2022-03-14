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Має доступ до бази з 10 млрд фото: Україна почала використовувати систему для розпізнавання облич Clearview AI

Має доступ до бази з 10 млрд фото: Україна почала використовувати систему для розпізнавання облич Clearview AI

Київ • УНН

 • 394285 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Міноборони України почало використовувати систему розпізнавання облич. Американський стартап Clearview AI запропонував допомогу в розкритті російських нападників, боротьбі з дезінформацією та ідентифікації загиблих. Про це повідомляє Reuters із посиланням на директора компанії Хоан Тон-Тхат, передає УНН.

Деталі 

Як зазначається, Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, що дає можливість, серед іншого, перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах. Після того, як Росія вторглася в Україну, виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тхат надіслав Києву лист із пропозицією своєї допомоги.

Також Clearview заявив, що не пропонував цю технологію Росії, яка називає свої дії в Україні "спецоперацією".

Міністерство оборони України поки що не відповіло виданню на запити про коментар.

Clearview AI, має доступ до бази з 10 млрд фото, 2 з яких – з мережі "ВКонтакте".

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