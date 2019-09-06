Будущий глава Европейского Совета: ЕС должен научиться противостоять Китаю, России и США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Евросоюз должен научиться действовать “уверенно и решительно”, чтобы противостоять Китаю, России и США. Об этом заявил в четверг вечером на закрытой конференции послов Евросоюза в Брюсселе и. о. премьер-министра Бельгии и назначенный председателем Европейского совета Шарль Мишель, который заступит на этот пост с 1 декабря. Текст речи Мишеля опубликовало в пятницу европейское издание газеты Politico, передает УНН.
“Евросоюз должен действовать уверенно и решительно, чтобы не пасть жертвой торговых войн президента США Дональда Трампа, чтобы защищать интересы и ценности против все более решительного Китая и чтобы противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России”, — заявил он. Впрочем, в конце своей речи он высказал несколько иную точку зрения о США, заявив, что Вашингтон останется “самым сильным международным союзником Евросоюза”.
Шарль Мишель также заявил о своей уверенности, что “Евросоюз должен играть лидирующую роль на мировой арене”, поскольку, “если ЕС не сможет этого сделать, это сделают другие”.
В качестве основных приоритетов нынешних усилий Евросоюза он назвал достижение лидерства и демонстрацию всему миру примера в борьбе с глобальным изменением климата, разрешение противоречий по единой миграционной политике и политике предоставления убежища и заявил о необходимости скорейшего заключения соглашения между странами ЕС о семилетнем проекте бюджета сообщества на 2021-2027 годы. То есть Мишель, призвав послов добиваться лидерства ЕС на международной арене, озвучил три цели, из которых только одна (изменение климата) относится к международной политике, а две остальные — это внутренние кризисы Евросоюза, для разрешения которых страны сообщества должны договориться между собой.
Мишель также признал выход Великобритании из сообщества (Brexit) одним из главных современных вызовов Евросоюзу и подтвердил намерение минимизировать потери от этого процесса и сохранить максимально тесные связи с Великобританией.
Как писал УНН, Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветник по международным отношениям с Украиной.