Будущий глава Европейского Совета: ЕС должен научиться противостоять Китаю, России и США

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Евросоюз должен научиться действовать “уверенно и решительно”, чтобы противостоять Китаю, России и США. Об этом заявил в четверг вечером на закрытой конференции послов Евросоюза в Брюсселе и. о. премьер-министра Бельгии и назначенный председателем Европейского совета Шарль Мишель, который заступит на этот пост с 1 декабря. Текст речи Мишеля опубликовало в пятницу европейское издание газеты Politico, передает УНН.