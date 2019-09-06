Майбутній глава Європейської Ради: ЄС повинен навчитися протистояти Китаю, Росії і США

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Євросоюз повинен навчитися діяти “впевнено і рішуче”, щоб протистояти Китаю, Росії і США. Про це заявив у четвер увечері на закритій конференції послів Євросоюзу в Брюсселі в. о. прем’єр-міністра Бельгії і призначений головою Європейської ради Шарль Мішель, який заступить на цю посаду з 1 грудня. Текст промови Мішеля опублікувало в п’ятницю європейське видання газети Politico, передає УНН.