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Майбутній глава Європейської Ради: ЄС повинен навчитися протистояти Китаю, Росії і США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Євросоюз повинен навчитися діяти “впевнено і рішуче”, щоб протистояти Китаю, Росії і США. Про це заявив у четвер увечері на закритій конференції послів Євросоюзу в Брюсселі в. о. прем’єр-міністра Бельгії і призначений головою Європейської ради Шарль Мішель, який заступить на цю посаду з 1 грудня. Текст промови Мішеля опублікувало в п’ятницю європейське видання газети Politico, передає УНН.

“Євросоюз повинен діяти впевнено і рішуче, щоб не впасти жертвою торгових воєн президента США Дональда Трампа, щоб захищати інтереси і цінності проти все більш рішучого Китаю і щоб протистояти зростаючим викликам безпеки з боку Росії”, — заявив він. Втім, в кінці своєї промови він висловив дещо іншу точку зору про США, заявивши, що Вашингтон залишиться “найсильнішим міжнародним союзником Євросоюзу”.

Шарль Мішель також заявив про свою впевненість, що “Євросоюз повинен відігравати провідну роль на світовій арені”, оскільки, “якщо ЄС не зможе цього зробити, це зроблять інші”.

В якості основних пріоритетів нинішніх зусиль Євросоюзу він назвав досягнення лідерства та демонстрацію всьому світу приклад в боротьбі з глобальною зміною клімату, розв’язання суперечностей за єдиною міграційної політики і політики надання притулку і заявив про необхідність якнайшвидшого укладення угоди між країнами ЄС про семирічний проект бюджету спільноти на 2021 −2027 роки. Тобто Мішель, закликавши послів домагатися лідерства ЄС на міжнародній арені, озвучив три мети, з яких тільки одна (зміна клімату) відноситься до міжнародної політики, а дві інші — це внутрішні кризи Євросоюзу, для вирішення яких країн спільноти повинні домовитися між собою.

Мішель також визнав вихід Великої Британії з спільноти (Brexit) одним з головних сучасних викликів Євросоюзу і підтвердив намір мінімізувати втрати від цього процесу і зберегти максимально тісні зв’язки з Великою Британією.

Як писав УНН, Єврокомісія призначила Ельмара Брока на посаду спецрадника з міжнародних відносин з Україною.

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