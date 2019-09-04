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Єврокомісія призначила Ельмара Брока на посаду спецрадника з міжнародних відносин з Україною

Єврокомісія призначила Ельмара Брока на посаду спецрадника з міжнародних відносин з Україною

Київ • УНН

 • 9968 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Єврокомісія (ЄК) призначила колишнього голову комітету Європарламенту (ЄП) у закордонних справах Ельмара Брока на посаду спеціального радника по відносинам з Україною. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

“Єврокомісія сьогодні прийняла рішення призначити колишнього члена Європарламенту Ельмара Брока спеціальним радником голови ЄК Жан-Клода Юнкера по відносинам з Україною”, — сказала вона.

Як пояснюється в заяві ЄК, німецький політик буде консультувати голову Єврокомісії “з питань стратегії і пріоритетів у відносинах з Україною після президентських і парламентських виборів в країні”.

ЄК наголошує, що Брок є одним з найстаріших членів Європарламенту, який був вперше обраний у цей інститут в 1980 році. За цей час він працював заступником голови та головою робочої групи із закордонних справ Європейської народної партії (ЄНП), головним доповідачем Європарламенту з питань розширення ЄС, зовнішньополітичним представником групи ЄНП, а також переговірником ЕП зі створення зовнішньополітичної служби ЄС.

Варто нагадати, що президент Словенії запропонував Україні особливий статус відносин з ЄС замість повноцінного членства.

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