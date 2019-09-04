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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121473 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113036 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119089 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124649 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150525 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150207 просмотра

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Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветника по международным отношениям с Украиной

Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветника по международным отношениям с Украиной

Киев  •  УНН

 • 9966 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Еврокомиссия (ЕК) назначила бывшего председателя комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам Эльмара Брока на должность спецсоветника по отношениям с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

“Еврокомиссия сегодня приняла решение назначить бывшего члена Европарламента Эльмара Брока специальным советником председателя ЕК Жан-Клода Юнкера по отношениям с Украиной”, — сказала она.

Как поясняется в заявлении ЕК, немецкий политик будет консультировать председателя Еврокомиссии “по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране”.

ЕК подчеркивает, что Брок является одним из старейших членов Европарламента, который был впервые избран в этот институт в 1980 году. За это время он работал заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (ЕНП), главным докладчиком Европарламента по вопросам расширения ЕС, внешнеполитическим представителем группы ЕНП, а также переговорщиком ЕП по созданию внешнеполитической службы ЕС.

Стоит напомнить, что президент Словении предложил Украине особый статус отношений с ЕС вместо полноценного членства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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