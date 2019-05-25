Мать пленного моряка: только пяти ребятам разрешили один звонок домой

"Чтобы таких жалоб - нет. Одно единственное, что нет писем. Из дома письма не приходят, им не дают общения, давят психологически. Только пяти (из 24 - ред.) позволили телефонные звонки - за все время они смогли пообщаться со своими родными только в течение 5-8 минут. За все эти полгода это был единственный звонок. Мой сын домой не звонил еще. Ни разу за полгода не дали такой возможности", - рассказала Людмила Костишина.

По ее словам, на украинских моряков психологически давят.

"Мы спрашивали, нам ответили, что в "Лефортово" особый порядок и когда будет его очередь, тогда он позвонит", - сообщат она.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.