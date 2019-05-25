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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 110755 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137160 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144518 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Мать пленного моряка: только пяти ребятам разрешили один звонок домой

Мать пленного моряка: только пяти ребятам разрешили один звонок домой

Киев  •  УНН

 • 16047 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинским морякам, захваченным РФ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и удерживаемым в московском СИЗО "Лефортово", не дают разрешения на звонки родным и запретили переписку. Об этом сообщила мать однго с украинстких моряков - Владислава - Людмила Костишина в комментарии УНН.

"Чтобы таких жалоб - нет. Одно единственное, что нет писем. Из дома письма не приходят, им не дают общения, давят психологически. Только пяти (из 24 - ред.) позволили телефонные звонки - за все время они смогли пообщаться со своими родными только в течение 5-8 минут. За все эти полгода это был единственный звонок. Мой сын домой не звонил еще. Ни разу за полгода не дали такой возможности", - рассказала Людмила Костишина.

По ее словам, на украинских моряков психологически давят.

"Мы спрашивали, нам ответили, что в "Лефортово" особый порядок и когда будет его очередь, тогда он позвонит", - сообщат она.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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