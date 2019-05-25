Матір полоненого моряка: лише п'ятьом хлопцям дозволили один дзвінок додому

"Щоб таких скарг – немає. Одне єдине, що немає листів. З дому листи не приходять, їм не дають спілкування, тиснуть психологічно. Тільки п’ятьом (із 24 – ред.) дозволили телефонні дзвінки – за весь час вони змогли поспілкуватися зі своїми рідними тільки протягом 5-8 хвилин. За всі ці півроку це був єдиний дзвінок. Мій син додому не телефонував ще. Жодного разу за півроку не дали такої можливості", - розповіла Людмила Костишина.

За її словами, на українських моряків психологічно тиснуть.

"Ми запитували, нам відповіли, що в "Лефортово" особливий порядок й коли буде його черга, тоді він зателефонує", - повідомла вона.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.