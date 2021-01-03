Матиос рассказал, как 40 минут стоял под прицелом снайпера "торнадовцев"

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31379 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 67191 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 114796 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108421 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61967 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72107 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186378 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150403 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158273 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138575 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.9м/с
37%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18075 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11642 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15975 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14653 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13091 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 114796 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108421 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86579 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98761 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128744 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5048 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10475 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13110 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15992 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18093 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Матиос рассказал, как 40 минут стоял под прицелом снайпера "торнадовцев"

Киев • УНН

 • 57298 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что 40 минут стоял под прицелом снайпера во время переговоров с лидером бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" в Луганской области. Подробности он сообщил в интервью Анастасии Дайнод на телеканале ZIK, передает УНН.

Матиос рассказал, как 40 минут стоял под прицелом снайпера "торнадовцев"

"Я вам скажу, что я видел кино об Азии, об Африке, когда с треногами, с пулеметами, где-то по пустыне носятся, потому что это основное средство передвижения. Когда это происходило в Луганской области, кавалькада джипов L-200 различной окраски и различные джипы с кузовом, в которых стоят вооруженные люди чем не Чечня... Это была страшная и тяжелая работа, я стоял 40 минут под прицелом снайпера... Я похудел", - сказал Матиос.

Он рассказал, что по приезду в Северодонецк поехал с правоохранителями смотреть, где находится основная база "торнадовцев" - поселок, где они "фактически захватили школу и сделали из нее неприступный лагерь, который заминировали - там стояли пулеметы".

"Фактически, они сказали: кто приблизится - мы будем отстреливаться и отбиваться. Нужно было вывести их на переговоры, чтобы те люди, которых мы должны были задержать, пошли без сопротивления на законные требования правоохранительных органов, а другим уже проводили ревизию - или они причастны, или непричастны", - рассказал бывший военный прокурор.

Он отметил, что в конце была достигнута договоренность о том, что со стороны "торнадовцев" приедет руководитель. Тот поставил условие, что встреча у памятника Ленину.

"Ленин в Северодонецке только на площади. Это такая стометровая площадь. Он стоял, я приехал. Дала мне полиция в ухо специальное устройство чтобы я слышал, что происходит. Мы проговорили, что я могу ему обещать как старший группы документирования и фактически задержания. Мы общались. И когда мне в ухо сказали: "не делайте резких движений, не провоцируйте агрессию" того, кто с вами - фамилия назвали - потому что, мы не понимаем откуда, мы сейчас найдем, но у вас сзади (показал на затылок - ред. ) мушка. Я знаю что такое потеть. Но когда потеет голова, и по ней течет капля, и ты не понимаешь сколько еще так стоять - было некомфортно. Но и это мы пережили", - добавил Матиос.

Напомним, 17 июня 2015 тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что во роте "Торнадо" возникла преступная группа, которая в Лисичанске Луганской области незаконно удерживала в подвале местных жителей, совершая против них насильственные действия: побои, пытки, причинение телесных повреждений и особо жестокое сексуальное насилие.

18 июня 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы особого назначения МВД Украины "Торнадо".

В общем обвинения "торнадовцев" включали, в частности создание преступной организации, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное лишение свободы или похищении человека, пытки, доведение лица до покушения на самоубийство, насильственное удовлетворении половой страсти неестественным способом и тому подобное.

По приговору суда самые большие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук - 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Заместителю командира Николаю Цукурову назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы, Илье Холоду - 9,5 лет. Трое других фигурантов дела - Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Кущ получили по 9 лет, а Анатолий Пламадяла - 8 лет за решеткой. Еще четверых приговорили к 5 годам "условно" (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.

Находясь в СИЗО, после вынесения приговора, "торнадовцы" устроили бунт, после чего были "расселены" в разные учреждения отбывания наказания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66