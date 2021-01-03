Матиос рассказал, как 40 минут стоял под прицелом снайпера "торнадовцев"

"Я вам скажу, что я видел кино об Азии, об Африке, когда с треногами, с пулеметами, где-то по пустыне носятся, потому что это основное средство передвижения. Когда это происходило в Луганской области, кавалькада джипов L-200 различной окраски и различные джипы с кузовом, в которых стоят вооруженные люди чем не Чечня... Это была страшная и тяжелая работа, я стоял 40 минут под прицелом снайпера... Я похудел", - сказал Матиос.

Он рассказал, что по приезду в Северодонецк поехал с правоохранителями смотреть, где находится основная база "торнадовцев" - поселок, где они "фактически захватили школу и сделали из нее неприступный лагерь, который заминировали - там стояли пулеметы".

"Фактически, они сказали: кто приблизится - мы будем отстреливаться и отбиваться. Нужно было вывести их на переговоры, чтобы те люди, которых мы должны были задержать, пошли без сопротивления на законные требования правоохранительных органов, а другим уже проводили ревизию - или они причастны, или непричастны", - рассказал бывший военный прокурор.

Он отметил, что в конце была достигнута договоренность о том, что со стороны "торнадовцев" приедет руководитель. Тот поставил условие, что встреча у памятника Ленину.

"Ленин в Северодонецке только на площади. Это такая стометровая площадь. Он стоял, я приехал. Дала мне полиция в ухо специальное устройство чтобы я слышал, что происходит. Мы проговорили, что я могу ему обещать как старший группы документирования и фактически задержания. Мы общались. И когда мне в ухо сказали: "не делайте резких движений, не провоцируйте агрессию" того, кто с вами - фамилия назвали - потому что, мы не понимаем откуда, мы сейчас найдем, но у вас сзади (показал на затылок - ред. ) мушка. Я знаю что такое потеть. Но когда потеет голова, и по ней течет капля, и ты не понимаешь сколько еще так стоять - было некомфортно. Но и это мы пережили", - добавил Матиос.

Напомним, 17 июня 2015 тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что во роте "Торнадо" возникла преступная группа, которая в Лисичанске Луганской области незаконно удерживала в подвале местных жителей, совершая против них насильственные действия: побои, пытки, причинение телесных повреждений и особо жестокое сексуальное насилие.

18 июня 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы особого назначения МВД Украины "Торнадо".

В общем обвинения "торнадовцев" включали, в частности создание преступной организации, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное лишение свободы или похищении человека, пытки, доведение лица до покушения на самоубийство, насильственное удовлетворении половой страсти неестественным способом и тому подобное.

По приговору суда самые большие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук - 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Заместителю командира Николаю Цукурову назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы, Илье Холоду - 9,5 лет. Трое других фигурантов дела - Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Кущ получили по 9 лет, а Анатолий Пламадяла - 8 лет за решеткой. Еще четверых приговорили к 5 годам "условно" (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.

Находясь в СИЗО, после вынесения приговора, "торнадовцы" устроили бунт, после чего были "расселены" в разные учреждения отбывания наказания.