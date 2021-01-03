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Матіос розповів, як 40 хвилин стояв під прицілом снайпера “торнадівців”

Київ • УНН

 • 57298 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Колишній Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що 40 хвилин стояв під прицілом снайпера під час переговорів з лідером колишніх бійців спецпідрозділу "Торнадо" на Луганщині. Подробиці він повідомив в інтерв’ю Анастасії Дайнод на телеканалі ZIK, передає УНН.

Матіос розповів, як 40 хвилин стояв під прицілом снайпера “торнадівців”

“Я вам скажу, що я бачив кіно про Азію, про Африку, коли з триногами, з кулеметами, десь там по пустелі носяться, тому що це основний засіб пересування. Коли це відбувалось у Луганській області, кавалькада джипів L-200 різного забарвлення і різні джипи з кузовом, у яких стоять озброєні люди чим не Чечня… Це була страшна і важка робота, я стояв 40 хвилин під прицілом снайпера… Я схуд”, - сказав Матіос.

Він розповів, що по приїзду в Сєвєродонецьк поїхав з правоохоронцями дивитись, де знаходиться основна база “торнадівців” - селище, де вони “фактично захопили школу і зробили з неї неприступний табір, який замінували – там стояли кулемети”.

“Фактично, вони сказали: хто наблизиться – ми будемо відстрілюватись і відбиватись. Потрібно було вивести їх на перемовини, щоб ті люди, яких ми мали затримати, пішли без супротиву на законні вимоги правоохоронних органів, а їншим вже робили б ревізію, чи вони причетні чи непричетні”, - розповів колишній військовий прокурор.

Він зазначив, що врешті була досягнена домовленість про те, що з боку “торнадівців” приїде керівник. Той поставив умову, що зустріч біля пам’ятника Леніну.

“Ленін в Сєвєродонецьку тільки на площі. Це така стометрова площа. Він стояв, я приїхав. Дала мені поліція у вухо спеціальний пристрій щоб я чув, що відбувається. Ми проговорили, що я можу йому обіцяти як старший групи документування і фактично затримання. Ми спілкувались. І коли мені у вухо сказали: “не робіть різких рухів, не провокуйте агресію” того, хто з вами є – прізвище назвали – тому що, ми не розуміємо звідки, ми зараз знайдемо, але у вас ззаду (показав на потилицю – ред.) мушка. Я знаю що таке потіти. Але коли потіє голова, і по ній тече краплина, і ти не розумієш скільки ще так стояти – було некомфортно. Але і це ми пережили”, - додав Матіос.

Нагадаємо, 17 червня 2015 року тодішній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті “Торнадо” виникла злочинна група, яка в Лисичанську на Луганщині незаконно утримувала в підвалі місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство.

18 червня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України “Торнадо”.

Загалом обвинувачення “торнадівців” включали, зокрема створення злочинної організації, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконне позбавлення волі або викраденні людини, катування, доведення особи до замаху на самогубство, насильницьке задоволенні статевої пристрасті неприродним способом тощо.

За вироком суду найбільші терміни отримали командир роти Руслан Онищенко і громадянин Білорусі Данило Ляшук — 11 і 10 років позбавлення волі відповідно. Заступнику командира Миколі Цукурову призначили покарання у вигляді 9 років в’язниці, Іллі Холоду — 9,5 років. Троє інших фігурантів справи — Борис Гульчук, Максим Глєбов, Микита Кущ отримали по 9 років, а Анатолій Пламадяла — 8 років за гратами. Ще чотирьох засудили до 5 років “умовно” (з випробувальним терміном). Це Юрій Шевченко, Роман Іваш, Андрій Демчук, і Микита Свиридовський.

Перебуваючи у СІЗО, після винесення вироку, “торнадівці” влаштували бунт, після чого були “розселені” у різні установи відбування покарання.

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