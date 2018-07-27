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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Матиос о показаниях Шепелева: пустой как барабан

Матиос о показаниях Шепелева: пустой как барабан

Киев  •  УНН

 • 8574 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев не имеет никаких важных свидетельств, он "пустой как барабан". Об этом в эфире одного из каналов сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.

"Так же убежден, что может даже то, что сейчас не интересно обществу, но очень интересно большому количеству политиков, что же обещает рассказать Шепелев. Пустой как барабан ... Компроматов никаких нет, просто дует щеки и выпускает пугалки. Ему надо эспумизан", - сообщил Матиос.

Как сообщал УНН, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что к убийству полковника полиции в 2006 году Романа Ерохина причастен бывший народный депутат Украины Александр Шепелев. 4 июля 2018 года ему вручили подозрение.

Напомним, экс-депутат от БЮТ Александр Шепелев в ночь на 6 июля 2014 бежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей. Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 году.

Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают и в участии в покушении на убийство.
9 февраля 2018 Служба безопасности Украины задержала А.Шепелева.

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