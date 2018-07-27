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Матіос про свідчення Шепелєва: порожній як барабан

Матіос про свідчення Шепелєва: порожній як барабан

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Колишній народний депутат України Олександр Шепелєв не має ніяких важливих свідчень, він "порожній як барабан". Про це в ефірі одного з каналів повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.

"Так само переконаний, що може навіть те що зараз не цікаво суспільству, але дуже цікаво великій кількості політиків, що ж обіцяє розповісти Шепелєв. Порожній як барабан… Компроматів ніяких немає, просто дує щоки і випускає лякали. Йому треба еспумізан", - повідомив Матіос.

Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор Анатолій Матіос поінформував, що до вбивства полковника поліції у 2006 році Романа Єрохіна причетний колишній народний депутат України Олександр Шепелєв. 4 липня 2018 року йому вручено підозру.

Нагадаємо, екс-депутат від БЮТ Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 році.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів “Родовід Банку” на суму понад 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють і в участі у скоєнні замаху на вбивство.
9 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала О.Шепелєва.

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