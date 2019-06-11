Матиос: фигурант расследований коррупции в оборонке из НАБУ получил дисциплинарное взыскание

"Еще раз напоминаю, без решения суда и вопреки элементарной логике, попытки во внепроцессуальный способ получить технические, мобильные терминалы осуществлял детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко. Именно он был указан в переписке как должностное лицо НАБУ, получавшее коррупционные презенты и совершавшее другие действия в пользу тех, кто действовал незаконно в оборонной сфере. Именно этот детектив был привлечен только к дисциплинарной ответственности руководством НАБУ по фактам грубых процессуальных нарушений в виде бездействия во время трехлетнего расследования коррупции в оборонной сфере", - рассказал Матиос.

Он напомнил, что на момент ознакомления детективов НАБУ с делом о коррупции в оборонной сфере в Главной военной прокуратуре технические терминалы находились на экспертизе для подтверждения подлинности их содержания. Детективам были предоставлены для ознакомления процессуальные документы о назначении и проведении такой экспертизы.

Напомним, Государственное бюро расследований будет давать оценку не только детективам, а и руководству НАБУ по делу о хищениях в оборонном секторе.