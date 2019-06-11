Матіос: фігурант розслідувань корупції в оборонці з НАБУ отримав дисциплінарне стягнення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Детектив Національного антикорупційного бюро, фігурант розслідувань щодо корупції в оборонці, Дмитро Литвиненко отримав лише дисциплінарне стягнення. Про це заявив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у відеозверненні, передає УНН.
"Ще раз нагадую, без рішення суду та всупереч елементарній логіці, спроби в позапроцесуальний спосіб отримати технічні, мобільні термінали здійснював детектив НАБУ Дмитро Литвиненко. Саме він був зазначений у листуванні як посадова особа НАБУ, яка отримувала корупційні презенти та вчиняла інші дії на користь тих, хто діяв незаконно в оборонній сфері. Саме цей детектив був притягнутий лише до дисциплінарної відповідальності керівництвом НАБУ за фактами грубих процесуальних порушень у вигляді бездіяльності під час трирічного розслідування корупції в оборонній сфері", - розповів Матіос.
Він нагадав, що на момент ознайомлення детективів НАБУ зі справою щодо корупції в оборонній сфері в Головній військовій прокуратурі технічні термінали перебували на експертизі для підтвердження автентичності їх змісту. Детективам були надані для ознайомлення процесуальні документи про призначення і проведення такої експертизи.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань буде надавати оцінку не тільки детективам, а і керівництву НАБУ у справі щодо розкрадання в оборонному секторі.