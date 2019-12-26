Мать Децла сообщила, что неизвестные подожгли могилу рэпера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Ирина Толмацкий, мать музыканта Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, заявила, что могилу ее сына сожгли. 26 декабря она опубликовала в своем Instagram видео Пятницкого кладбища в Москве, где похоронен рэпер, пишет УНН также со ссылкой на издание “Фонтанка”.
На кадрах видно, что сильно пострадали от огня крест и ограда.
“Вот так вот кто-то решил сегодня поздравить меня с рождеством, сжёг могилу моего сына”, — заключила Ирина Толмацкая.
Отметим, возгорание могло начаться от сигареты или свечи. На месте захоронения музыканта много цветов, а это значит, что его часто посещают фанаты.
Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после выступления на частном мероприятии в Ижевске.
Рэппер Децл, он же Кирилл Толмацкий, умер из-за острую сердечную недостаточность, вызванную осложнением после сердечно-сосудистого заболевания.