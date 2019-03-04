Названа причина смерті репера Децла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Репер Децл, він же Кирило Толмацький, помер через гостру серцеву недостатність, викликану ускладненням після серцево-судинного захворювання. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу слідчого управління СК РФ по Удмуртії, передає УНН.
"У межах дослідчої перевірки смерті музиканта Кирила Толмацького отримано висновок судово-медичної експертизи. Згідно з висновком, його смерть наступила в результаті гострої серцевої недостатності, що стала ускладненням захворювання серцево-судинної системи. Будь-яких ушкоджень на тілі музиканта не виявлено", - йдеться у повідомленні СК РФ.
Нагадаємо, російський репер Децл, справжнє ім'я Кирило Толмацький, пішов з життя в ніч на 3 лютого після концерту в іжевському клубі.