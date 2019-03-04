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Названа причина смерті репера Децла

Названа причина смерті репера Децла

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Репер Децл, він же Кирило Толмацький, помер через гостру серцеву недостатність, викликану ускладненням після серцево-судинного захворювання. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу слідчого управління СК РФ по Удмуртії, передає УНН.

"У межах дослідчої перевірки смерті музиканта Кирила Толмацького отримано висновок судово-медичної експертизи. Згідно з висновком, його смерть наступила в результаті гострої серцевої недостатності, що стала ускладненням захворювання серцево-судинної системи. Будь-яких ушкоджень на тілі музиканта не виявлено", - йдеться у повідомленні СК РФ.

Нагадаємо, російський репер Децл, справжнє ім'я Кирило Толмацький, пішов з життя в ніч на 3 лютого після концерту в іжевському клубі.

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