Названа причина смерти рэпера Децла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Рэпер Децл, он же Кирилл Толмацкий, скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением после сердечно-сосудистого заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Удмуртии, передаёт УНН.
"В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено", - говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, российский рэпер Децл, настоящее имя Кирилл Толмацкий, ушел из жизни в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе.